الزراعة: تحليل 9100 عينة لمبيدات الآفات الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بمباشرة مهامة في تحليل رسائل مبيدات الآفات الزراعية المستوردة والمصنعة محليا قبل طرحها في الأسواق، لحماية ووقاية الحاصلات الزراعية من الآفات التي تهاجمها وتهدد بخفض الإنتاجية، إلى جانب المساهمة بشكل أساسي في ضمانة طرح منتجات زراعية على مستوى عالي من الجودة وآمنة على صحة المواطنين من خلال تحليل عينات رسائل المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، وتحديد مدى سميتها وتحديد فترة ما قبل الحصاد الخاصة بكل مبيد.

وقال الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بإن المعمل المركزي قام خلال النصف الأول من عام 2021، تحاليل واختبارات، لـ9100 عينة من رسائل مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المصنعة محليًا، تمهيدًا لطرحها في الأسواق لاستخدامها من قبل المزارعين لحماية ووقاية الحاصلات الزراعية من الآفات المختلفة.

وأضاف عبد السلام، المعمل باجراء عدد من الدراسات بلغت 2300 دراسة مابين دراسات سمية حادة وسمية بيئية ودراسات بصمة وشوائب ودراسات فترة ماقبل الحصاد لمبيدات جديدة بغرض استكمال اجراءت تسجيلها لدخولها في منظومة المكافحة للآفات الزراعية المختلفة.

وأشار أن المعمل يعتبر معهد علمى ذو طابع خاص يحقق إشراف الدولة على المبيدات وتداولها ويعمل فى مجال مبيدات الآفات بحثا ورقابة وتقييما وترشيدا وارشادا وتدريبا وحماية ويتبع المعمل المركزى للمبيدات مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ويقوم باحكام الرقابة على المبيدات المستوردة والمصنعة والمجهزة محليا وتحديد مدى مطابقتها لمواصفات وزارة الزراعة المنبثقة عن مواصفات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو)