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غدًا.. وفد روسي يتفقد الإجراءات الوقائية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ

07:17 م الإثنين 26 يوليه 2021
غدًا.. وفد روسي يتفقد الإجراءات الوقائية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ

مطار الغردقة

كتب- محمد عبيد:

يبدأ وفد روسي من مسئولي قطاعي السياحة والصحة، غدًا الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، يتفقد خلالها الإجراءات الوقائية والصحية المطبقة داخل مطاري شرم الشيخ والغردقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل تنفيذ قرار استئناف الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية في 9 أغسطس المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن وفد روسي يضم خبراء من "قسم المراقبة الصحية الروسية، ومعهد البحث العلمي الروسي، والوكالة الفيدرالية للسياحة"، يصل القاهرة غدًا الثلاثاء، قادمًا من موسكو، ليتوجه مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، لمتابعة آخر الإجراءات الصحية قبل تشغيل شركات الطيران الروسية رحلاتها الجوية إلى مصر بعد توقف عدة سنوات.

وتابعت المصادر أن وفد روسيا، سيقوم بالتفتيش على إجراءات السلامة الصحية والوقائية، المطبقة داخل مطاري شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى تفقد بعض فنادق المدينتين بدرجاتهم المختلفة، ومدى تطبيقهم لمعايير الإجراءات الصحية، وسيتفقد أيضًا بعض مستشفيات مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وأشارت المصادر إلى أن تفتيش الوفد سوف يستمر حتى الجمعة المقبلة، ليغادر عقب إنهاء جولته عائدًا إلى موسكو بنهاية الأسبوع، وأكدت المصادر أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد مواعيد محددة لهبوط أي شركات طيران روسية في مطاري شرم الشيخ والغردقة، موضحًا أنهم بالفعل هناك عدد كبير من شركات الطيران الروسية طلبت من الجهات هناك تسيير رحلات إلى المنتجعات المصرية، ولكن ظلت الموافقة معلقة لحين اتخاذ قرار الاستئناف الذي تم تحديده 9 أغسطس المقبل.

وتوقعت المصادر، أنه بعد انتهاء تفتيش الوفد الروسي المنتظر سيتم التأشير والموافقة للشركات، عقب رفع الوفد تقريره للحكومة الروسية، وذلك في ضوء أنه قد تم اتخاذ قرار التشغيل.

الإجراءات الوقائية مطار الغردقة مطار شرم الشيخ فيروس كورونا وفد روسي

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