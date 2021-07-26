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مرصد الكهرباء: 15 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

05:58 م الإثنين 26 يوليه 2021
مرصد الكهرباء: 15 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

الكهرباء

(مصراوي):

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الاثنين، تبلغ 15 ألفًا و350 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد، في نشرته اليومية، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 31 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 30 ألفا و800 ميجاوات أمس الأحد، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و100 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، كما كان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

الكهرباء مرصد الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

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