Masrawy logo white

رئيس الأسقفية يترأس خدمة تثبيت 10 أعضاء جُدد بالكنيسة

04:34 م الإثنين 26 يوليه 2021
رئيس الأسقفية يترأس خدمة تثبيت 10 أعضاء جُدد بالكنيسة

الدكتور سامي فوزي

كتب- مينا غالي:

ترأس دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات خدمة تثبيت لعشرة من أعضاء كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة.

شارك في صلاة التثبيت الأرشيدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة والشماس سمير داود والقس إيهاب أيوب.

خدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

سامي فوزي أساقفة إقليم الإسكندرية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كنيسة القديس ميخائيل

الخبر التالى:

غدا.. مصر للطيران تسير 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا