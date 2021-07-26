غدًا.. الأوبرا تنظم حفلا لأطفال وشباب تنمية المواهب على المسرح المكشوف

القاهرة- (أ ش أ):

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا غنائيا لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور عبدالوهاب السيد، في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على المسرح المكشوف بالأوبرا، ويقوم بتدريب كورال الأطفال الدكتورة داليا حسنين وتدريب سوليست الشباب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار.

ووفقا لبيان أصدرته دار الأوبرا، اليوم الإثنين، يتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية والدينية والتراثية التي أبدعها كبار الشعراء والملحنين ومنها (يا رحمن، والفن، ويا ورد مين يشتريك، وقلبي دليلي، وامتى الزمان، وعلى بلد المحبوب، ورمش عينه، والبنات البنات، وإن كنت ناسي، وزي الهوا، وإن راح منك يا عين، والنور مكانه، وروحي وروحك، وطلعت يا محلا نورها، ويا حلو ناديني، وياوابور قولي، وعاليادي، والقمح الليلة، ويا حلو يا اسمر، وعطشان يا اسمراني، وساكن في حي السيدة، ومصر هي أمي وحبيبتي من ضفايرها).

يذكر أن مركز تنمية المواهب تم تأسيسه بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.