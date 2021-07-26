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مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

04:05 م الإثنين 26 يوليه 2021
مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

الدكتور حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية

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