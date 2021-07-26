خطوط ساخنة وصفحات تواصل.. طرق وأرقام الإبلاغ عن زيادة تعريفة المواصلات بجميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

اشتكى بعص المواطنين في القاهرة وعدة محافظات من زيادة تعريفة أجرة الركوب رغم تأكيد الحكومة على ثباتها رغم رفع أسعار البنزين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ويبحث المواطنون عن آليات ووسائل للإبلاغ عن أي سائق يستغل زيادة أسعار اابنزين في رفع تعريفة المواصلات.

وناشد شعراوي المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك من خلال:

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: www.facebook.com/sotakmasmwo

ويمكن التواصل من خلال رقم الخط الساخن: 15330، وسيعمل طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.

كما يمكن الإبلاغ عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة: Info@mld.gov.eg

وتسري تلك الوسائل على جميع المحافظات.

كما يمكن بالإضافة للوسائل السابقة، الاتصال من خلتل الخطوك الساخنة التي حددتها كل محافظة بشكل خاص.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة، وجه اللواء خالد عبدالعال، المواطنين بتقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة (15496 - 114)، في حالة فرض أي زيادة في تعريفة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.