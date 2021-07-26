"الآثار" و"الخارجية" تستردان تمثالًا فاقد الرجلَين من عصر الدولة القديمة -صور

كتب- مصراوي:

نجحت وزارتا السياحة والآثار والخارجية في استرداد تمثال فاقد الرجلَين للكاهن "ني كاو بتاح" من عصر الدولة القديمة.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر المتواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج والدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة، واستمرارًا للجهود التي تقوم بها سفارة مصر في لاهاي مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أن هذا التمثال كان معروضًا للبيع في المعرض الأوروبي السنوي للفنون الجميلة Tefaf، بمدينة ماستريخت بهولندا، والذي تبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، مؤكدًا أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنه نتيجة الحفر خلسةً.

وأضاف عبد الجواد أن التمثال فاقد الأرجل يصور الكاهن "ني كاو بتاح" واقفًا واضعًا ذراعَيه بجانبه، ويرتدي نقبة قصيرة، كما حُفر على ذراعه الأيمن اسم الكاهن.

وقد قامت وزارة الخارجية اليوم الإثنين بتسليم القطعة الأثرية إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة والآثار.

وتعرب وزارتا السياحة والآثار والخارجية عن جزيل الشكر وفائق التقدير للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.