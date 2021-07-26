امتحان الإنجليزي للثانوية العامة.. التعليم تعلن تفاصيل حالات الغش في 9 محافظات

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم إن نحو 392 ألف و863 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية" أدوا امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، وذلك في اليوم الحادي عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الحادى عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (19) حالة غش منهم (1) حالة نشر، و(18) حالة غش وهم:

- ضبط الطالب "م.خ.م" بإدارة قنا بمحافظة قنا نظرًا لضبط تابلت مهكر وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ع.م.ع" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا

لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.ع.م" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا

لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.م.م" بإدارة الفتح بمحافظة أسيوط نظرًا

لمحاولة الغش بالسماعة "البلوتوث".

- ضبط الطالب "م.ع.ف" بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر الواتس آب.

- ضبط الطالب "ع.ف.م" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.م.م" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "ا.ا.ا" بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط سماعة بالأذن ومحاولة الغش بها وضبط محمول مغلق.

- ضبط الطالبة "ز.ش.س" بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر الانستجرام.

- ضبط الطالبة "م.غ.ط" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط سماعة بلوتوث متصلة بساعة يد.

- ضبط الطالب "ا.خ.م" بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ر.ص.ع" بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ا.ع.م" بإدارة إدفو بمحافظة أسوان نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "م.ع.ط" بإدارة سمنود بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ح.ا.م" بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

- ضبط الطالب "ا.ع.ع" بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

- ضبط الطالب "م.ع.م" بإدارة سنورس بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ه.ع.غ" بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازة تليفون محمول.

- ضبط الطالب "ي.م.ع" بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا محاولة الغش بالمحمول.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالب/طالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالب/طالبة.​