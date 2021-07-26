طقس شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الفترة من الثلاثاء 27 يوليو 2021 إلى الأحد 1 أغسطس 2021، حيث يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الانحاء، مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية القريبة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسبة الرطوية يزيد درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، وحذرت من التعرض المباشر لاشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة ودرجات الحرارة خلال الفترة كالاتي: