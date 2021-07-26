Masrawy logo white

طقس شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

02:03 م الإثنين 26 يوليه 2021
طقس شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الفترة من الثلاثاء 27 يوليو 2021 إلى الأحد 1 أغسطس 2021، حيث يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الانحاء، مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية القريبة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسبة الرطوية يزيد درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، وحذرت من التعرض المباشر لاشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة ودرجات الحرارة خلال الفترة كالاتي:

FB_IMG_1627298328631

الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

انضمام دفعة جديدة لكلية المراقبة الجوية باكاديمية الطيران

كورونا.. لحظة بلحظة

39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل- طقس شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام النقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا