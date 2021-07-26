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عضو بـ"اتصالات الشيوخ" تحذر المواطنين من التعامل العشوائي مع بيانات "كارت الفيزا"

01:58 م الإثنين 26 يوليه 2021
عضو بـ"اتصالات الشيوخ" تحذر المواطنين من التعامل العشوائي مع بيانات "كارت الفيزا"

النائب حسانين توفيق

كتب- نشأت علي:

حذر النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من انتشار ظاهرة عصابات سرقة بيانات "كارت الفيزا"، مطالبًا بضرورة التعامل بحذر في كل إجراءات ومعاملات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات؛ للحفاظ على أموال ومدخرات المواطنين "تحويشة العمر" التي يمكن أن تُسرق في لحظة بسبب تلك العصابات.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، إن تلك الجرائم تندرج تحت قائمة الجرائم الإلكترونية؛ حيث يمارس القائمون عليها عمليات احتيالية لتنفيذ جرائمهم والاستيلاء على أموال المواطنين، ليجد الموظف راتبه الذي عمل من أجله على مدار شهر كامل قد ضاع في ثانية واحدة.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تتعدد وسائل وأساليب اللصوص في تنفيذ تلك الجريمة، مشيرًا إلى أن أبرزها هو تلقي المواطن اتصالًا هاتفيًّا من شخص مجهول باستخدام رقم مميز، منتحلًا صفة مندوب بأحد البنوك، ليخطر المواطن بإيقاف كارت الفيزا الخاص به، ومن ثم يطلب منه الرقم الخاص بكارت الفيزا؛ لإعادة تفعيله مرة أخرى، ثم يكتشف المواطن عقب ذلك أن أمواله قد تم سحبها من رصيده.

وحذر توفيق المواطنين من التعامل بشكل عشوائي مع كل مَن يتصل به وإطلاعه على بياناته الشخصية، دون التأكد من هويته.

وحذر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من انتشار العروض العشوائية للسلع والمنتجات على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها يندرج تحت وسائل النصب، حيث تهدف تلك العروض العشوائية إلى إبهار المواطن، بالأسعار المخفضة والخصومات التي تتخطى الـ50%، حيث تشترط تلك العروض للحصول عليها وجود وسيلة واحدة شرائية، وهي إدخال بيانات كارت الفيزا، وذلك من أجل الاستيلاء على أموال المواطن.

وتابع توفيق: هذه المظاهر تعد من سلبيات التكنولوجيا، والتي تتطلب توعية المواطنين بخطورتها، وكذلك تتطلب الرقابة الحاسمة عليها من الجهات المختصة.

حسانين توفيق كارت الفيزا اتصالات الشيوخ مجلس الشيوخ

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