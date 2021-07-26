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التعليم تنفي تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة "علمي"

12:27 م الإثنين 26 يوليه 2021
التعليم تنفي تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة "علمي"

طلاب الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

و أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قبل بدء الامتحان من صور لامتحان اليوم لمادة (اللغة الأجنبية الأولى) للشعبة العلمية ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

ويؤدي اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 392 ألف 863 طالب.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة تسريب امتحان الإنجليزي وزارة التربية والتعليم

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