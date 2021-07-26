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شركة أمازون تعتزم إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني amazon.eg هذا العام

12:26 م الإثنين 26 يوليه 2021
شركة أمازون تعتزم إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني amazon.eg هذا العام

شركة أمازون

كشفت أمازون اليوم عزمها إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني Amazon.eg هذا العام لمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين فرصة الوصول إلى عدد أكبر من العملاء في الجمهورية.

وأعلنت الشركة في هذا الإطار عن فتح باب التسجيل لهم من خلال مركز أمازون لشركاء البيع (Amazon Seller Central) الأداة المخصصة لإدارة أعمال البائعين، وذلك عبر زيارة sell.amazon.eg.

وأوضحت أنه بإمكان شركاء البيع المسجلين مسبقاً على سوق دوت كوم التابعة لشركة أمازون، الوصول إلى حساباتهم عبر مركز أمازون للبائعين والتأكد من صحة معلوماتهم وتجربة المميزات الجديدة المتاحة، وذلك استعداداً لبيع منتجاتهم على موقع أمازون مصر الإلكتروني فور إطلاقه. ويمكن لجميع من يرغب في البيع لأول مرة على أمازون التسجيل من خلال مركز أمازون للبائعين وزيارة sell.amazon.eg.

شركة أمازون موقع أمازون مصر الإلكتروني amazon.eg رواد الأعمال أصحاب الشركات

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