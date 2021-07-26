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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنمية البحيرات

12:18 م الإثنين 26 يوليه 2021
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنمية البحيرات

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

وذلك لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد أن تمت الموافقة أمس من حيث المبدأ، فضلا عن إقرار عدد من المواد. ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضا إحالة 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.

حنفي جبالي الجلسة العامة مجلس النواب قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية

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