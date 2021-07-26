تأمين 86 ألف جنيه.. طرح مناقصة عامة لرصف بعض شوارع وحارات حي روض الفرج

كتب- محمد نصار:

أعلن حي روض الفرج عن طرح مناقصة عامة بين القطاعين العام والخاص، لعملية رصف بعض شوارع وحارات الحي، وذلك للعام المالي 2021 / 2022.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية اليوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2021، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالعنوان التالي (42 شارع شبرا أمام محطة مترو مسرة، الدور العاشر، إدارة الشئون المالية بمبنى الحي).

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصري لا غير) بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية من قيمة كراسة الشروط والمواصفات.

قيمة التأمين المؤقت 86704 جنيه (فقط ستة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة جنيه مصري لا غير)، ويزيد إلى 5% عند الرسو.

يسدد التأمين المؤقت بخطاب ضمان صادر من إحدى المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيها المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهه الإدارية مبلغا يوازي التامين المطلوب.

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين إحداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، على أن يرفق بالعطاء الفني المستندات الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات، أما المظروف المالي يحتوي على عطاء الشركة المدون به الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة ولن يقبل أي عطاء مالي غير مقبول فنيًا أو بعد موعد جلسة فتح المظاريف الفنية.

مدة سريان العطاء يكون 90 يوما (تسعون يوم) من تاريخ فتح المظاريف الفنية.

تخضع المناقصة لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاصة به ويعتبر مكملًا ومتممًا له ما لم يرد به نص في هذا الإعلان.