Masrawy logo white

على هامش اجتماع الأعلى للجامعات.. وزير التعليم العالي يفتتح وحدة التحكم الرئيسة بجامعة الأزهر

11:55 ص الإثنين 26 يوليه 2021
على هامش اجتماع الأعلى للجامعات.. وزير التعليم العالي يفتتح وحدة التحكم الرئيسة بجامعة الأزهر

وزير التعليم العالي يفتتح وحدة التحكم

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جاء ذلك خلال افتتاحه وحدة التحكم الرئيسة بالجامعة اليوم على هامش استضافتها لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما يقوم به الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر.

كان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط.

IMG-20210726-WA0004

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب الدكتور محمد المحرصاوي

الخبر التالى:

تأمين 86 ألف جنيه.. طرح مناقصة عامة لرصف بعض شوارع وحارات حي روض الفرج

كورونا.. لحظة بلحظة

39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا