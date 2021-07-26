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التعليم تكشف حقيقة تداول امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة "علمي"

10:52 ص الإثنين 26 يوليه 2021
التعليم تكشف حقيقة تداول امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة "علمي"

امتحانات الثانوية العامة

كتب- مصراوي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة "علمي".

وقالت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل بدء الامتحان من صور لامتحان اليوم لمادة (اللغة الأجنبية الأولى) للشعبة العلمية ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

ويؤدي اليوم، الاثنين، طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 392 ألفا 863 طالبا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

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الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة امتحان الانجليزي وزارة التربية والتعليم

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