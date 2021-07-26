بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل العاملين بمحافظة القاهرة

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كتب- محمد نصار: ​

وقَّع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، برتوكول تعاون بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والأكاديمية.

يهدف البرتوكول إلى إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية بالمحافظة والمديريات التابعة لها بما يساعد في أداء العاملين لمهامهم بأفضل صورة وتلبية احتياجات المحافظة من التدريب والارتقاء بالعنصر البشري وذلك في عدد من المجالات الرئيسية ومنها القيادة وتولي المسئولية والإدارة والسياسة العامة والمجالات الإدارية والتكنولوجية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لإعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها، بما يساعد في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التعاون والتنسيق الجاري بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب والذي انطلق منذ عام 2019 ونتج عنه توقيع بروتوكول للتعاون بين الجانبين لتلبية احتياجات المحافظات والوزارة من التدريب والارتقاء بالعنصر البشي بالجهاز الإداري وضمان استفادة المحافظات من عمليات التدريب.

وأشار إلى أن الأكاديمية تتعاون مع الوزارة أيضاَ لتطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في كافة النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية، بالإضافة إلى توقيع عدد من البرتوكولات الخاصة بالتعاون الثلاثي مع المحافظات والأكاديمية والوزارة والتي وصلت إلى حوالي 12 محافظة حتى الآن لتلبية احتياجات المحافظات من التدريب وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالعنصر البشري في الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن هناك تعاونا متميزا بين الوزارة والأكاديمية أيضاً في العديد من المجالات المهمة وكان آخرها إجراء الاختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية بمقر الأكاديمية للمتقدمين لمسابقات القيادات المحلية التي تجري الوزارة مقابلاتها الشخصية خلال الفترة الحالية لاختيار رؤساء المدن والمراكز والأحياء، بالإضافة إلى برامج التدريب التي أجريت خلال الفترة الماضية لسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين لصقل مهاراتهم فيما يخص أدوارهم القيادية والوظيفية والذين أعربوا عن سعادتهم بتلك الدورات والاستفادة الكبيرة التي حصلوا عليها من تلك البرامج والدورات التدريبية.

وأضاف أن مركز سقارة للتدريب نجح خلال العام الماضي في تنظيم حوالي 136 دورة وبرنامجا تدريبيا استفاد منها أكثر من 5000 متدرب من الكوادر المحلية بالمحافظات بمختلف الدرجات الوظيفية بما يساهم في إعداد صف ثان من الكواد المحلية خاصة الشباب.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أنه يتم أيضاً التعاون مع الأكاديمية في تدريب العاملين بالمحليات خاصةً ممن يتعاملون بصورة مباشرة مع المواطنين من خلال مبادرة المسئول الحكومي المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وأشاد بالأداء المتميز الذي تقوم به الأكاديمية في رفع كفاءة العاملين الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية لتغييرهم للأفضل ورفع مستوى الوعي لدى المتدربين مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلحاق العاملين بالإدارة المحلية في دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وهو ما ساهم في تحسين وتطوير الأداء خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوى القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما ظهر بوضوح في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا المرحلة الأولى للمبادرة.

وشدد على أن الوزارة ستقوم بالتوسع في عمليات التدريب وتأهيل الكوادر المحلية باعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذي تواجهه الوزارة بكل قوة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن هذا البرتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وحرص المحافظة على الارتقاء بقدرات العنصر البشري بها بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتمكينهم من تنمية مهاراتهم بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل الأمثل وخلال فترة زمنية محددة.

ولفت إلى قيام الأكاديمية بتقديم البرامج التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات التابعة لها والتي تتضمن عدة محاور من أهمها الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، والأمن المعلوماتي، والعولمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقوماته، وإدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجي الفعال، والعمل الجماعي وإدارة فرق العمل.

وقال المحافظ، إن الاكاديمية ستقوم بتقديم الدوارت التدريبية اللازمة للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات التابعة لها في المجالات المختلفة (المجالات الإدارية والتكنولوجية، القيادة، الادارة العامة).

كما أشار اللواء خالد عبدالعال إلى قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال البرتوكول بتقديم الاستشارات في أى مجال تحتاج اليه المحافظة، إلى جانب مشاركة الاكاديمية في الانشطة والفاعليات والمؤتمرات والمبادرات التي تنفذها المحافظة، والتعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج سياحية وثقافية لمتدربي وخريجي الأكاديمية داخل المحافظة والتعاون في تنظيم وعقد أنشطة مشتركة (دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات، فعاليات تراثية، معارض لمنتجات المحافظة)، بالإضافة إلى قيام المحافظة بتقديم برامج تدريب ميداني ومحاضرات حول أنشطة المحافظة والمشروعات القومية والتحديات التي تواجهها.

وقدمت رشا راغب الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على الدعم الذي قدموه لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) خلال برنامجهم التدريبي والذي استمر لمدة شهرين في عدد من المحافظات في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدريبن خبرات من أرض الواقع وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرار ومواجهة الأزمات.

كما أشارت الدكتورة رشا راغب إلى التعاون المتميز والشراكة القائمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية في إطار الإيمان المشترك بأن تدريب وتنمية مهارات العنصر البشري والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحليات يساهم بشكل أساسي في عملية التنمية الجارية حالياً بما يساعد على تمكين العامل البشري من أداء وظيفته بصورة أفضل.

وأضافت راغب أن التعاون مع الوزارة يشمل نطاقات عدة منها تقديم الاستشارات لتنمية وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة إلى جانب البرامج التدريبية المتنوعة التى يتم تصميمها وتنفيذها لتتناسب مع العاملين بالوزارة والمحافظات على اختلاف مستوياتهم الإدارية، وكذلك الإختبارات المتعددة لإختيار الكفاءات الأنسب للمواقع القيادية.