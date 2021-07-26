حدث ليلاً| تفاصيل وموعد التشكيل الحكومي الجديد .. وفي تونس تجميد عمل البرلمان بسبب الاحتجاجات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-6 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227612 حتى اليوم.

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-التعديل الوزاري.. مصدران يكشفان تفاصيل وموعد التشكيل الحكومي الجديد (يعقبها حركة محافظين)

قال مصدران مطلعان إن تعديلا وزاريا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يجرى الإعداد له، على أن يعقب التعديل إجراء حركة محافظين موسعة، تصل إلى 17 محافظا.

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-"الوزراء" يوضح حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، غير صحيح.

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-برلماني يطالب الحكومة بالانتهاء من تطوير البنية التكنولوجية للمدارس في الإجازة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز البنية التكنولوجية والتحتية للمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وخطة الوزارة في هذا الصدد، خاصة في القرى والريف، لتكون مؤهلة لاستيعاب نظام التعليم عن بُعد الجديد.

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-4 أشهر بدون راتب.. العاملون بالمرسى السياحي بالصعيد يستغيثون بالرئيس السيسي

ناشد العاملون بالمرسى النهري بالأقصر التابع لوزارة السياحة والآثار، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنقاذهم من الإفلاس والتشرد، جراء عدم صرف رواتبهم منذ نحو 4 أشهر نتيجة لعدم وجود دخول وإيرادات للشركة التي تدير المرسى نتيجة لقرارات وزارة السياحة والآثار بعدم سداد الفنادق العائمة قيمة تراكيها بالمرسى من شهر مارس 2020 وحتى نهاية أكتوبر 2021.

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-إقرار قانون الثروة السمكية وفتح ملف البحوث الزراعية.. ننشر أبرز أحداث برلمان الأحد

أقر مجلس النواب، من حيث المبدأ قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي" تفاصيل ما حدث في البرلمان الأحد.

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-البحيرات أمن قومي مصري.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأمن الغذائي

طالبت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات واستغلالها باعتبارها أمنًا قوميًّا مصريًّا، مؤكدةً أن هناك مَن يستغل هذه البحيرات بطريقة تؤدي إلى تهديد الثروة السمكية؛ مما يهدد الأمن الغذائي المصري.

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-اتهامات بالفساد وتضارب المصالح.. هجوم من البرلمان على مركز البحوث الزراعية

واجه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.

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-9 أغسطس.. عودة السياحة الروسية بـ10 رحلات أسبوعيًا

أعلن مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ اعتبارًا من 9 أغسطس المقبل.

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-وزير الزراعة يكشف للبرلمان التفاصيل الكاملة لمشروع "الدلتا الجديدة"

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة.

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-السيسي يوجّه باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

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-أسعار البنزين الجديدة.. ننشر تعريفة المواصلات بين القاهرة والأقاليم

مثلت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بداية اليوم الثالث من أيام تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين.

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-السيسي يوجّه الحكومة بزيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

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-الحكومة: تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، ومسئولي الجهات المعنية.

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-الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور انعقاد مجلس الشيوخالرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 300 لسنة 2021، بفض الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

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-الرئاسة التونسية: تجميد عمل البرلمان لـ30 يوم فقط وقرارات مرتقبة خلال ساعات

أكدت الرئاسة التونسية، أن تعطيل عمل البرلمان التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ستكون لمدة 30 يوما فقط، لافتة إلى أنه سيصدر في الساعت القادمة أمر ينظم التدابير الاستثنائية المتخذة.

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-الغنوشي يدعو التونسيين للنزول إلى الشوارع لرفض قرارات الرئيس

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب بعد أن جمد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وأقال الحكومة.

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-الرئيس التونسي يتجول في العاصمة وسط المحتفلين بقراراته الأخيرة (فيديو)

عرض التلفزيون التونسي صورا للرئيس قيس سعيد يشارك حشدا يحتفل بقراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

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-مصدر أمني تونسي: استنفار في مطار قرطاج تحسبا لقرارات فورية بمنع السفر

قال مصدر أمني في مطار قرطاج الدولي في تونس إن الوضع الأمني في حالة استنفار عقب قرار الرئيس قيس سعيد مساء أمس الأحد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة.

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-الرئيس التونسي يقرر تولي السلطة التنفيذية بعد إقالة رئيس الحكومة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأن لا تسكت عن الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء ملفاتها.

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-أول تعليق من الإخوانية توكل كرمان على إقصاء حكومة النهضة في تونس

سخرت الناشطة اليمنية المنتمية إلى جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، توكل كرمان، من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان التونسي، وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة عن كل النواب.

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-كيف استقبل التونسيون قرار سعيد بتجميد عمل البرلمان؟ (فيديو)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية"، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

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-عربات للجيش التونسي تُطوق مبنى التليفزيون الحكومي

طوقت عربات تتبع الجيش التونسي مبنى التلفزيون الحكومي بوسط العاصمة، وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد مساء أمس الأحد.

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-الغنوشي يدعو الشعب التونسي إلى "مساندة الثورة" ويطالب سعيد بالتراجع عن قراراته

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن القرارات ليس لها سند قانوني، وانقلاب على الثورة والدستور.

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-الرئاسة التونسية: تجميد عمل البرلمان لـ30 يوم فقط وقرارات مرتقبة خلال ساعات

أكدت الرئاسة التونسية، أن تعطيل عمل البرلمان التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ستكون لمدة 30 يوما فقط، لافتة إلى أنه سيصدر في الساعت القادمة أمر ينظم التدابير الاستثنائية المتخذة.

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-مطالبات بإسقاط الحكومة وحركة النهضة.. ماذا يحدث في تونس؟ (فيديو)

تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى الأحد، مطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان الذي يتزعمه حركة النهضة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس).

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-مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، استهدفت عددا من مواقع الفصائل الفلسطينية شرقي مدينة غزة وجنوب القطاع.

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-قتلى وجرحى في قصف صاروخي لمدينة عفرين شمال غربي سوريا

قتل شخصان وأصيب ثمانية بجروح نصفهم من الأطفال اليوم الأحد في قصف مدفعي على مدينة عفرين بريف حلب شمال غربي سوريا اليوم الأحد.

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-فيضانات في شوارع لندن تزامنًا مع عواصف شديدة

علقت الحافلات والسيارات الأحد في شوارع لندن بعدما غمرتها مياه الفيضانات جراء العواصف المتكررة التي ضربت العاصمة البريطانية.

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-مسلحون يطلقون سراح 28 طفلاً نيجيريًا اختطفوا من مدرسة داخلية

أكدت الشرطة في نيجيريا اليوم الأحد أن 28 تلميذًا كانوا مختطفين من مدرسة داخلية معمدانية في وقت سابق من هذا الشهر في شمال غرب نيجيريا، قد أُطلق سراحهم، لكن لا يزال 80 آخرين في قبضة المسلحين.

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