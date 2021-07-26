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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

04:00 ص الإثنين 26 يوليه 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 67 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من (عمّان، تورنتو، دبي، أبوجا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، روما، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، آديس ابابا، واشنطن، إربيل) و16 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية حركة الطيران المطارات المصرية

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