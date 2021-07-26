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​​وزير الزراعة: مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحسين مستوى معيشة المزراعين وسكان الريف

02:00 ص الإثنين 26 يوليه 2021
​​وزير الزراعة: مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحسين مستوى معيشة المزراعين وسكان الريف

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- نشأت علي:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري.

وأوضح الوزير، أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة، وزيادة إنتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضًا زيادة الاستثمارات الزراعية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجّه بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام، كحق اكل مواطن على أرض الوطن.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلي وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

السيد القصير وزارة الزراعة الريف مجلس النواب

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