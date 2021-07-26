التمويل العقاري| كيف يستفيد محدودو الدخل من مبادرة الـ3%؟

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، بعد أن أعلن البنك المركزي 13 يوليو الجاري إطلاقها رسميًا، وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل حيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وبدأت البنوك المشاركة في المبادرة العمل رسميًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بمدة سداد تصل لـ30 سنة.

أولًا: شقق الإسكان

مشروع الإسكان الاجتماعي، من أفضل الحلول أمام محدودي الدخل للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري، ويمكن الاستفادة من ذلك على طريق الخطوات التالية:

خطوات التقديم:

- مشروع الإسكان الاجتماعي يتم طرحه عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، وتم طرح 14 إعلانًا قبل ذلك ومتوقع خلال الفترة المقبلة طرح الإعلان رقم 15، ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- وبعد شراء كراسة الشروط يتم سداد جدية الحجز والتى تتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه، وفقا لكل طرح جديد، وبعد ذلك يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة، وعند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

بعد انتهاء التقديم وإعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية إذا كان تسليم المشروع بد 3 سنوات أما إذا كان التسليم فورس سيتم البدء في الخطوات التالية من التخصيص والتى تبدأ الاستعلام الميدانى، ثم الاستعلام الائتماني، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ40 ألف بشكل متوسط حيث تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد، ومستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري، إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد ذلك، وإيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- أما الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

ثانيًا- الحجز في مشروعات خارج الإسكان:

منذ أن تم الإعلان عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري، يتساءل محدودي الدخل عن إمكانية التقديم خارج مشروعات وزارة الإسكان، خاصة بعد أن تم تحديد السعر الأقصى للوحدة لـ350 ألف.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت لمصراوي على أن محدودي الدخل يمكنهم التقدم لوحدات سكنية ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي أو حتى خارج مشروعات الصندوق.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: أي مواطن يمكنه الحصول على وحدة سكنية سواء كانت في فئة متوسطي الدخل أو محدودي الدخل خارج المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، لكن بشرط الالتزام بالحدود السعرية للوحدات ومعدل الدخل.

ووفقا للمنشور الذي أعلنه البنك المركزي المصري يوم 13 مايو الماضي، والخاص بشروط وإجراءات الحصول على قرض التمويل العقاري بالمبادرة الجديدة، جاء في الصفحة رقم 4 في بند (5)، نص على أن تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.