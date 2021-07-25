مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات شركة "فلاي دبي" من الإمارات

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار سوهاج الدولي، أولى رحلات طيران "فلاي دبي"، القادمة من الإمارات بعد توقف دام عدة سنوات، ومن المقرر تسيير 3 رحلات أسبوعيًا للمطار.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب، والترحيب بهم وتسهيل إجراءات وصولهم.

وأكد الطيار محمد محمود قشقش مدير مطار سوهاج الدولي، عودة طيران "فلاي دبي" مرة أخرى، والعمل على تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات، التي تحول التشغيل والتشجيع المستمر على عودة الطيران مرة أخرى للمطار، حتى تعود حركة التشغيل مرة أخرى بكامل طاقتها.