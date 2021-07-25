9 أغسطس.. عودة السياحة الروسية بـ10 رحلات أسبوعيًا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ اعتبارًا من 9 أغسطس المقبل.

وأكد المركز، زيادة الرحلات لمصر بمساري موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بـ5 رحلات في الأسبوع لكل مسار منهما، موضحًا أن هناك قرار بشأن الزيادة اللاحقة لعدد الرحلات سيتخذ بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي لمصر لتقييم الوضع الوبائي هناك.

وأكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، استعداد الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لاستقبال أعداد السياحة بكميات كبيرة.

ورحبت شلبي في تصريح لـ"مصراوي" بقرب استئناف الرحلات الروسية قائلة: "السياح الروس على أبواب شرم الشيخ والغردقة قريبًا بعد غياب قرابة 6 سنوات".

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، إن سماح روسيا بعودة السياحة إلى مصر دليل على أنها وجهة مطلوبة من مواطنيها، خاصة وأن مصر لها مقومات لجذب السائحين.

وأضاف العاصي، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر ستساعد في تنشيطها بصورة أسرع وأقوى، وبالتالي انتعاش الاقتصاد ككل.

وأشار إلى استعداد الوزارة منذ فترة بالإجراءات الاحترازية في جميع الفنادق والمقاصد السياحية لاستقبال السياحة في موسم الصيف، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان تفتيش مستمرة للتأكد من تطبيق الضوابط.

من ناحيته، قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن إعلان استئناف الرحلات الروسية للمنتجات المصرية (شرم الشيخ والغردقة)، بشرة خير وبارقة أمل كبيرة للعاملين في هذا القطاع.

وأوضح الشاعر لمصراوي، أن إعلان عودة الروس لمصر يؤكد ثقتهم في المقصد السياحي المصري، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والصحة، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، في ظل عدم ظهور أي حالات كورونا خلال فترة التشغيل التجريبي الماضية.

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن السياحة المصرية، بدأت في جني ثمار الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بالتزامن مع إعلان عودة الروس قريبا، مؤكداً استعداد الفنادق بكل السيناريوهات المتوقعة لاستقبال الروس.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بداية شهر يوليو الجاري، مرسوماً برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية.

جدير بالذكر، أن حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل في 2015، بعد سقوط طائرة الركاب "ايرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، خلال رحلتها الجوية رقم "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.