​"الرعاية الصحية": تقديم خدمات لـ11 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل في العيد

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك من خلال 85 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، مشيرًا إلى تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين على هذه المنشآت واللذين بلغ عددهم 11ألف متردد، وذلك خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم اللأحد - أن إجمالي تردد الطوارئ على المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظتين والبالغ عددهم 13مستشفى، تخطى 8000 متردد خلال فترة العيد، من خلال مستشفيات (طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، العديسات) بمحافظة الأقصر، إضافة إلى مستشفيات (النصر التخصصي، السلام، الزهور، الحياة بورفؤاد، التضامن، المبرة، 30 يونيو، النساء) بمحافظة بورسعيد.

وتابعت أن إجمالي الترددات على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظتي الأقصر وبورسعيد خلال فترة العيد، بلغت 3000 متردد من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، مشيرة إلى تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين من خلال 72 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظتين منها 38 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الأقصر، إضافة إلى 34 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت أن الخدمات الطبية التي تم تقديمها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات، شملت خدمات الطوارئ والاستقبال والعمليات الجراحية والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن عيادات تلقي لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة وألبان الأطفال، طوال أيام العيد من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أعلنت قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات بورسعيد والأقصر، وذلك طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت من يوم 19يوليو وحتى 24 يوليو الجاري، يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتأمين الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.