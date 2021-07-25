Masrawy logo white

بـ8 آلاف نسخة.. الأوقاف تعلن الكتاب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي

07:35 م الأحد 25 يوليه 2021
بـ8 آلاف نسخة.. الأوقاف تعلن الكتاب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تصدر كتاب "الكليات الست" للدكتور محمد مختار جمعة، قائمة الأكثر مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي 52، الذي عقد في يوليو الجاري.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أن الكتاب حقق إجمالي مبيعات خلال العام الحالي من أول يناير 2021 حتى تاريخه أكثر من 8000 نسخة.

وأشارت إلى أن الكتاب هو نتاج رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمرًا ضروريًّا، وأن الأمر متسع للاجتهاد في عددها وترتيبها كونهما اجتهادًا بشريًّا، وليس قرآنًا ولا سنة.

ولفتت إلى أن الكتاب يهدف إلى بيان أن الحفاظ على الوطن من صميم مقاصد الأديان، إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

وأوضحت أن الكتاب، يبين أن الشرع الحنيف أحاط الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والحفظ، تحفظ للإنسانية حرمتها وكرامتها، وتضبط مسارات حركتها بضوابط محكمة لا تمييز فيها ولا إقصاء.

وزارة الأوقاف معرض القاهرة الدولي كتاب الكليات الست

الخبر التالى:

الليلة.. القمر المتناقص يقترن بالمشتري في ظاهرة سماوية تشاهد بالعين المجردة

كورونا.. لحظة بلحظة

38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر.. الأهلي 1- 0 الإنتاج الحربي.. الدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا