بـ8 آلاف نسخة.. الأوقاف تعلن الكتاب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تصدر كتاب "الكليات الست" للدكتور محمد مختار جمعة، قائمة الأكثر مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي 52، الذي عقد في يوليو الجاري.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أن الكتاب حقق إجمالي مبيعات خلال العام الحالي من أول يناير 2021 حتى تاريخه أكثر من 8000 نسخة.

وأشارت إلى أن الكتاب هو نتاج رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمرًا ضروريًّا، وأن الأمر متسع للاجتهاد في عددها وترتيبها كونهما اجتهادًا بشريًّا، وليس قرآنًا ولا سنة.

ولفتت إلى أن الكتاب يهدف إلى بيان أن الحفاظ على الوطن من صميم مقاصد الأديان، إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

وأوضحت أن الكتاب، يبين أن الشرع الحنيف أحاط الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والحفظ، تحفظ للإنسانية حرمتها وكرامتها، وتضبط مسارات حركتها بضوابط محكمة لا تمييز فيها ولا إقصاء.