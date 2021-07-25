بالصور- رفع 8080 طن مخلفات من أحياء الجيزة

كتب- أسامة علي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة لرفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الأحد، شملت الحملة حـي "شمال الجيزة، الدقي، العمرانية، الطالبية، جنوب الجيزة"، حيث قامت حملات نظافة وتجريد شملت شارع المطار، وشارع الوحدة بنطاق حي شمال الجيزة وشوارع المساحة، عامر من المساحة، عكاشة من المساحة حي الدقي، بالإضافة إلى صيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ حملة نظافة بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) في نطاق حي الطالبية، واستكمال أعمال تجميل حديقة نزلة كوبري فيصل بشارع السودان تمهيدًا لزراعتها بنطاق حي جنوب الجيزة.