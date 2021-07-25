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وزير الزراعة يكشف للبرلمان التفاصيل الكاملة لمشروع "الدلتا الجديدة"

06:57 م الأحد 25 يوليه 2021
وزير الزراعة يكشف للبرلمان التفاصيل الكاملة لمشروع "الدلتا الجديدة"

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، للاستماع لخطة الوزارة لتوفير الأمن الغذائي.

وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم في توفير فرص عمل أثناء مرحلة البنية التحتية، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وأيضًا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية.

وأوضح الوزير، أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا.

وأشار إلى أن موقع المشروع عبقري واستراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.

والجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي عقدت اجتماعًا، اليوم الأحد، للاستماع إلى وزير الزراعة حول السياسة الزراعية المصرية وكيفية تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.​

السيد القصير مشروع الدلتا الجديدة مجلس النواب فيروس كورونا مياه الري الجوفية

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