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الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور انعقاد مجلس الشيوخ

05:32 م الأحد 25 يوليه 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور انعقاد مجلس الشيوخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 300 لسنة 2021، بفض الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ونص القرار على: "بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وبعد موافقة المجلس، تقرر المادة الأولى: يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021".

ونصت المادة الثانية من القرار على: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ السيسي فض مجلس الشيوخ

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