الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور انعقاد مجلس الشيوخ
(مصراوي):
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 300 لسنة 2021، بفض الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.
ونص القرار على: "بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وبعد موافقة المجلس، تقرر المادة الأولى: يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021".
ونصت المادة الثانية من القرار على: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية".
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