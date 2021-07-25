الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور انعقاد مجلس الشيوخ

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 300 لسنة 2021، بفض الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ونص القرار على: "بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وبعد موافقة المجلس، تقرر المادة الأولى: يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021".

ونصت المادة الثانية من القرار على: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية".