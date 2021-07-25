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رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

04:53 م الأحد 25 يوليه 2021
رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان.

جاء ذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على عدد من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. كما تم إقرار عددا من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة في جلسة الاثنين.

وجاء في الباب الباب الأول من مشروع القانون والخاص بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تنص مادة (1) على: تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

حنفي جبالي مجلس النواب قانون حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية

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