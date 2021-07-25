Masrawy logo white

"عمليات وزارة السياحة" تحل 48 شكوى خلال أجازة عيد الأضحى

04:21 م الأحد 25 يوليه 2021
"عمليات وزارة السياحة" تحل 48 شكوى خلال أجازة عيد الأضحى

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

كتب- مصراوي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إنها شكلت خلال أجازة عيد الأضحى المبارك غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية وبنسب الإشغال المسموح بها وهي 70% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق ومنشأة سياحية ورصد أية مخالفات بالإضافة إلى تلقي وبحث أية شكاوى يتقدم بها رواد هذه المنشآت من السائحين والمصريين.

وبحسب بيان، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن غرفة العمليات تلقت خلال أجازة العيد ٤٨ شكوى تنوعت ما بين إجراءات حجز الفنادق وعدم تطبيق الإجرات الاحترازية وإلغاء حجوزات، لافتا إلى أنه قد تم حل جميع هذه الشكاوى في حينها، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

كما أكد على أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان السرية للمنشآت الفندقية والسياحية في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على جودة الخدمات السياحية المقدمة وقياس مدي التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وبالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

وزارة السياحة أجازة عيد الأضحى عيد الأضحى المنشآت الفندقية

الخبر التالى:

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة للإسكان والسياحة وهيئة الدواء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا