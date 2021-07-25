"عمليات المعلمين": تعرض مراقبة بأسوان لـ"وعكة صحية" خلال امتحان التاريخ ونقلها لـ"المستشفى الجامعي"

كتب- مينا غالي:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إخطارا من نقابة أسوان الفرعية، يفيد بتعرض "سمر محمد السيد" مراقبة لجنة بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة عوض السيد الثانوية بمدينة أسوان، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها بلجنة امتحان التاريخ.

وأوضح محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين ورئيس غرفة العمليات لمصراوي، أنه عقب ذلك تم نقلها على الفور بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجنة إلى مستشفى أسوان الجامعى، مشيرًا إلى أن النقابة الفرعية تتولى متابعة حالتها الصحية أولاً بأول.

وأوضح محمد عبدالله أن 133 ألف معلم يشاركون في امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 .

وتابع رئيس غرف العمليات الرئيسية بالنقابة ، أن هناك متابعة على مدار الساعة مع غرف العمليات بالنقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى محافظات مصر، لمتابعة أحوال المعلمين ومدى جاهزية الاستراحات ولجان سير الامتحانات.