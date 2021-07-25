الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمصروفات المدارس الثانوية الفنية للتمريض

الري: الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم فيضان النيل هذا العام

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيري الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 630 لسنة 2011 الخاص بإعادة تنظيم الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ونص القرار على أن يسدد الطالب في أول كل عام دراسي المصروفات الدراسية على النحو التالي:

1- مصروفات الدراسة للصفوف الثلاثة 600 جنيه.

2- مصروفات الدراسة للطالب الوافد 500 دولار.

3- الحصول على بيان بعدد الساعات الرسمية 50 جنيها.