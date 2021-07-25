مشروعات واعدة وخطط دولية.. نجم يكشف تفاصيل مؤتمر مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي

كتب - محمود مصطفى:

تعقد دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، إن المؤتمر يشهد إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن دار الإفتاء والأمانة العامة تستشرف من خلال هذه المشروعات ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طَموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية، وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العمل الدينيِّ.

وأشار إلى أن المؤتمر يرفع شعار "نحو مؤسسات إفتائية رقمية"، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة، ودعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

ولفت إلى أنه يشارك في المؤتمر دول"المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين، الإمارات، العراق، أذربيجان، الجزائر، السودان، نيجيريا، غينيا، أوغندا، رواندا، باكستان، الهند، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، روسيا، بولندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، الشيشان، جزر القمر، هولندا، وغيرها.

ولفت إلى أن محاور المؤتمر تتمثل فيما يلي: "الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول، ومؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، تحديات التطوير ونماذج المعالجة"، ويختَتَم بجلسة تحتوي على عدة فعاليات بجانب البيان الختامي.

وأوضح أنه تعقد ثلاث ورش على هامش المؤتمر حول "الفتوى والعصر الرقمي .. كيف نقتحم الميدان؟"، وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م، وورشة أخيرة بعنوان: "التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية".

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان عن وثيقة "التعاون الإفتائي، وإزاحة الستار عن أكبر موسوعة "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية"، والإعلان عن الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، والانحرافات الفقهية للمتطرفين، وسيتم إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام، تخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء.