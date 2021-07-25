فندق العلمين يكشف عن حقيقة صورة حجز فيلا مقابل مليون جنيه في 6 ليال

كتب- محمد نصار:

أثارت صورة لسعر الحجز في فندق العلمين، بمنطقة سيدي عبدالرحمن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدل المثار منذ أيام وحتى الآن، يتعلق بسعر الحجز داخل الفندق والبالغ مليون جنيه نظير الإقامة لمدة 6 ليال.

وفي اتصال هاتفي أجراه مصراوي، مع الفندق، لاستبيان الأمر، قال منصور محمد، أحد العاملين بالفندق بوظيفة operator، إن هذه الصورة قديمة يعود تاريخها إلى العام قبل الماضي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثار فيها هذا الأمر، فقد انتشرت صورة مماثلة العام الماضي، ما تسبب في إحداث ضجّة في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب السعر الذي تجاوز المليون جنيه.

وأضاف منصور، أن هذا العرض كان ساريا منذ عامين حين الإعلان عنه وانتهي تماما.

وأشار إلى أن العرض تضمن الإقامة في فيلا كاملة خاصة داخل الفندق بقيمة مليون جنيه نظير 5 أيام 6 ليالي، وأنها ليست مطروحة للأشخاص العاديين.

وأكد الموظف، على أن الفندق به 2 فيلا رئاسية، واحدة تحمل اسم ناصر والأخرى تحمل اسم حكيم، في إشارة إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر.

وبين أن الفيلاتان تتميزان بخصوصية كاملة وموقع متميز يرى البحر مباشرة بصورة قريبة جدا جدا، وفيو متميز، وخدمة على أعلى مستوى.

واختتم حديثه، بأن الفندق مكتمل الحجز لشكل كامل بما فيها الفيلاتين الرئاسيتين.