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الآن.. بث مباشر لمراجعة الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة

02:34 م الأحد 25 يوليه 2021
الآن.. بث مباشر لمراجعة الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

أتاحت الآن، منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم، بثا مباشرا لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.

ويحاضر في المراجعة، الأستاذ صبحي الغيطاني، معلم اللغة الإنجليزية.

وـوضحت المنصة، أنه يمكن مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانيــــــة من خلال منصة حصص مصر.

للتسجل والاشترك ، من خلال الرابطالتالي: www.hesas.eg

لمشاهدة البث المباشر:

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم مادة اللغة الإنجليزية طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة 2021

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