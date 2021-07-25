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القوى العاملة: صرف أكثر من 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

01:34 م الأحد 25 يوليه 2021
القوى العاملة: صرف أكثر من 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف أكثر من 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمحافظة الشرقية.

وبحسب بيان اليوم، قال مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف منحة عيد العمال والتي بلغت 3 ملايين و234 ألف جنيه لـ 6468 عاملاً المسجلين بالإدارة.

وأضاف ومدير مديرية الشرقية، أنه تم تسجيل 390 عاملاً جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وفي مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية راجعت واعتمدت 83 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 217 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد اثنين آخرين، واستخراج ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.

محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة غير المنتظمة الشرقية

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