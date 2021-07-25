مصر والدنمارك.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب اليد أمام بطل العالم والترددات

كتب- مينا غالي:

يستعد عشاق ومحبو كرة اليد لمشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الدنماركي بطل العالم، في مباراة قمة المجموعة بأوليمبياد طوكيو، وذلك في السابعة والربع صباح غدٍ الاثنين.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد أمس على نظيره البرتغالي في أولى مبارياته بأوليمبياد طوكيو، وذلك بنتيجة 37 - 31 في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات.

وسبق أن شهدت مباراة مصر والدنمارك في دور الثمانية من منافسات كأس العالم الماضية التي أقيمت بمصر أحداثًا مثيرة، حيث انتهت بفوز المنتخب الدنماركي بـ"رميات الجزاء" بعد أن انتهت المباراة وأوقاتها الإضافية بالتعادل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة والربع صباح غدٍ الاثنين، ويتم نقلها من خلال شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، حيث سيتم نقلها عبر قناة bein sports extra 1 المفتوحة على تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

كما سيتم نقل المباراة أيضًا على قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ويقع المنتخب في المجموعة التي تضم كل من الدنمارك، والسويد، والبرتغال، واليابان والبحرين ، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

وتضم قائمة المنتخب فى الأولمبياد كل من كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي فى حراسة المرمى ، و فى الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا، الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح ، صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع ، الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان ،الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.