Masrawy logo white

القوى العاملة: تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

01:22 م الأحد 25 يوليه 2021
القوى العاملة: تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا.

وبحسب بيان اليوم، بلغت إجمالي مستحقات العامل 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً أي ما يوازي 96 ألفاً و 842 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات عامل مصري لدى صاحب العمل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة المشارف العربية بجده للحصول على مستحقات المواطن المصري البالغة 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً، ونجح في الحصول عليها وبلغت ما يوازي 96 ألفاً و 842 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة القنصلية العامة المصرية بجدة السعودية

الخبر التالى:

مصر والدنمارك.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب اليد أمام بطل العالم والترددات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انطلاق مبادرة التمويل العقاري.. تفاصيل الأسعار والشروط بالمصرف المتحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا