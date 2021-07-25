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مياه الجيزة: إصلاح خط 600 مم بمنطقة المنيرة الغربية وعودة المياه للمناطق المتأثرة

01:20 م الأحد 25 يوليه 2021
مياه الجيزة: إصلاح خط 600 مم بمنطقة المنيرة الغربية وعودة المياه للمناطق المتأثرة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وليد عابدين، متحدث شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم الانتهاء من إصلاح خط ٦٠٠ مم بمنطقة بمنطقة المنيرة الغربية في تقاطع شارع المطار مع شارع الإمام الغزالي بإمبابة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد أن تعرض الخط لكسر مفاجئ.

وأضاف عابدين، لمصراوي: أنه تم فتح المياه ووصلت بشكل تدريجي إلى المناطق المتأثرة من قطع الخدمة.

وكانت شركة مياه الجيزة أعلنت أمس قطع المياه عن منطقة المنيرة الغربية، ومدينة الأمل وشارع بشتيل بمتفرعاته، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 600 مم بشارع المطار بمنطقة المنيرة الغربية.

شركة مياه الشرب الصرف الصحي الجيزة وليد عابدين

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