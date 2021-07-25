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أتوبيسات بدورين.. رئيس النقل العام بالقاهرة يكشف خطة تطوير الهيئة

11:34 ص الأحد 25 يوليه 2021
أتوبيسات بدورين.. رئيس النقل العام بالقاهرة يكشف خطة تطوير الهيئة

اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة تتفذ خجة لتطوير أتوبيساتها على مختلف الخطوط لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.

وأضاف علي، لمصراوي، أن الخطة تعتمد على إدخال مركبات جديدة تعمل بطرق مختلفة والعمل على تحويل أتوبيسات السولار للعمل بالغاز الطبيعي.

وتابع رئيس الهيئة: هناك أتوبيسات بدورين تعمل حاليا على بعض خطوط الهيئة.

وأشار إلى أنه من المخطط تشغيل أتوبيسات تعمل بالكهرباء بجانب أتوبيسات الغاز الطبيعي.

هيئة النقل العام رزق علي أتوبيسات القاهرة

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