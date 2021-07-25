Masrawy logo white

السيسي يوافق على قرض كويتي لتمويل مشروع محطتى تحلية مياه بحر

11:18 ص الأحد 25 يوليه 2021
السيسي يوافق على قرض كويتي لتمويل مشروع محطتى تحلية مياه بحر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي.

ونص القرار على أن هذه الاتفاقية بشأن مشروع محطتى تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة.

عبدالفتاح السيسي مشروع محطتى تحلية مياه بحر السيسي قرض كويتي

الخبر التالى:

رئيس البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا