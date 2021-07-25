السيسي يوافق على قرض كويتي لتمويل مشروع محطتى تحلية مياه بحر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي.

ونص القرار على أن هذه الاتفاقية بشأن مشروع محطتى تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة.