السيسي يوافق على قرض كويتي لتمويل مشروع محطتى تحلية مياه بحر
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي.
ونص القرار على أن هذه الاتفاقية بشأن مشروع محطتى تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة.
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