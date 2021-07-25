جهاز مدينة العبور ينفذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات ويكثف أعمال تطوير الطرق والميادين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالطريق الرئيسي بالحي الأول بالمدينة، وذلك بإشراف إدارة الأمن وإدارة الأحياء بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق، بجانب تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز العبور، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة المخالفات داخل المدينة حفاظا على المظهر الحضاري اللائق، وكذا استمرار الحملات بكافة الأحياء للقضاء على أي ظواهر عشوائية بالمدينة.

ووجه الغيطى، بضرورة تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة القائمة بميدان الحي الخامس بالمحور الرئيسي للمدينة، لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي، وذلك بمجهودات إدارة الزراعة بالجهاز، فى إطار خطة جهاز المدينة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الميادين والطرق، موضحاً أنه جارِ استكمال أعمال التطوير وكذا أعمال فرش النجيل.

وأضاف الغيطى: تم الانتهاء من رصف طريق دائري الحي السابع، وكذا الانتهاء من بعض الشوارع الداخلية بالحي، وجارٍ رفع كفاءة وتطوير باقي الطرق بالمدينة تباعاً، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.