100 جنيه للمادة.. جامعة الأزهر تفتح باب التظلمات على نتيجة نهاية العام لطلاب القاهرة والأقاليم

كتب- محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، صباح الأحد، باب التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي الحالي، لطلاب وطالبات النقل والفرق النهائية.

وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن التظلمات متاحة لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم بطعون على نتائج الفصل الدراسى الثاني في جميع المواد، شريطة سداد رسوم كل مادة، لمدة أسبوعين من إعلان النتائج.

وأضاف عامر في تصريح لمصراوي، أن قيمة التظلم عن المادة الواحدة 100 جنيه تسدد لخزنة الجامعة، ويستردها الطالب حين الحصول على أي درجات إضافية في المادة المقدم عليها الطعن.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن تقديم الطعون على المواد يتم في الكلية التي ينتمي إليها الطالب، مقابل تسديد الرسوم، كاشفا أن التظلم هو إعادة رصد الدرجات فقط، وليس إعادة تصحيح.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تتم إعادة رصد الدرجات مرة أخرى في حضور الطالب صاحب الطعن، وحال حصوله على درجات إضافية أو وجود جزئيات غير مصححة، يسترد مبلغ الطعن.