بعد صور الازدحام.. هل تجاوزت الفنادق نسبة إشغال 70% في العيد؟

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، بتزايد إقبال المصريين على الشواطئ المصرية والمناطق السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن ذلك ينعش السياحة الداخلية، وهو ما ظهر في صور الزحام الشديد على الطرق الساحلية وفي الإسكندرية ومطروح ومناطق الساحل الشمالي.

وأكد عاقل لـ"مصراوي"، أن الإقبال كان ممتازًا خاصة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت مناطق الوجه القبلي وسواحل البحر الأحمر، أجبرت المصريين على التوجه إلى الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي لقضاء إجازة العيد.

وأشار إلى عدم وصول أية إخطارات للغرفة بشأن تجاوز الفنادق نسبة الـ70% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة من الحكومة، مؤكدًا أن وزارة السياحة والآثار هي المنوطة بالاشراف على المنشآت الفندقية، متابعًا:" لو حدثت أي مخالفة ستوقع جزاء قانوني عليها مباشرة بعد التحقق منها".

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن توقيع العقوبة يكون بفرض غرامة مالية، أو الإغلاق لفترة معينة، أو سحب الرخصة، أو حسبما ينص القانون.

وفرضت وزارة السياحة والآثار، عقوبات مخالفة إجراءات التشغيل الاحترازية التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لاستئناف التشغيل للفنادق والمطاعم والكافتيريات السياحة، وذلك بتوقيع غرامة مالية 4 آلاف جنيه والإغلاق لمدة 7 أيام، ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

وساهم قرار الحكومة بتحديد فترة إجازة العيد من 19 إلى 24 يوليو، بجانب منح عدد من الشركات الخاصة العاملين بها يومين إضافيين للعطلة - 17و18 يوليو- بشكل كبير في ارتفاع نسب الإشغالات الفندقية على مستوى الإسكندرية والساحل الشمالي.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

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