الجيزة: ذبح 2800 أضحية وتحرير أكثر من 1000 محضر تموين وذبح مخالف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 2799 أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها مما يعكس الالتزام والاستجابة من المواطنين على الذبح بالمجازر.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين منذ اليوم الأول للعيد للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظاً على البيئة والمظهر العام مؤكداً علي الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز من تحرير 383 محضرًا لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية أو للشوادر التي تم إقامتها بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإزالة المخالفة.

وأكد المحافظ، أن أجازة عيد الأضحى شهدت حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات أولا بأول حيث تمكنت المحافظة من رفع 40 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع من خلال هيئة النظافة والتجميل والمراكز والمدن والأحياء حيث تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق، وإمبابة، والعمرانية، والهرم، وبولاق الدكرور، وجنوب الجيزة وبشتيل والبراجيل، بجانب الوحدات المحلية والقرى بالمراكز لرفع المخلفات، مشيرًا إلى أن إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات التموينية خلال عيد الأضحى علي المحال العامة والأسواق والمخابز والمطاحن والمستودعات أسفرت عن تحرير 673 محضرًا، تنوع ما بين محاضر نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات ومحاضر غلق وعدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم وجود شهادات صحية.

وأكد محافظ الجيزة، على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين يومياً للتعامل الفوري معها.