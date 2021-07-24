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دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يعلن مواعيد استقبال الزائرين

11:39 م السبت 24 يوليه 2021
دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يعلن مواعيد استقبال الزائرين

دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

كتب- مينا غالي:

أعلن دير الأنبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر، أنه سيفتح أبوابه أمام الزائرين سواء للأفراد أو المجموعات كالتالي:

أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، حسب المواعيد التالية:

- من 8 صباحًا إلى 6 مساء صيفًا.
- من 8 صباحًا إلى 5 مساء شتاء.

وأوضح الدير أنه سيغلق أبوابه طوال صوم الميلاد (43 يومًا) وكذلك الصوم الكبير (55 يومًا).

وشدد الدير على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة عند الحضور للدير، فيما اعتذر الدير عن عدم استقبال راغبي الخلوة، سواء الآباء الكهنة أو الرهبان أو الشباب.

وأشار الدير إلى أنه سيتم العمل بهذه القرارات بدء من الخميس 29 يوليو 2021.

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