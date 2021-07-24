"حالته كانت سيئة".. جراح ألماني يكشف تفاصيل استئصال ورم سرطاني لـ"مبارك"

كتب- أسامة علي:

كشف الجراح الألماني الشهير، ماركوس بوشلر، أستاذ الجراحة بجامعة هايدلبرج بألمانيا، كواليس علاجه الرئيس الأسبق حسني مبارك وإجرائه جراحة استئصال ورم في الجهاز الهضمي عام 2010 بمستشفى هايدلبرج بألمانيا، كما كشف طبيعة الورم الذي كان مبارك مصابًا به.

وقال الجراح الألماني خلال حواره مع "الكونسلتو" أحد مواقع مجموعة "أونا" إن جراحة مبارك كانت كبيرة وتمت في المستشفى التي أعمل بها "هايدلبرج"، مضيفًا: "أنا معتاد على العمل من خلال نظام معين مع خبراء معينين وكل شيئ له معاييره وإجراءاته يعرفها كل فريق العمل من أطباء وتخدير وتمريض وعلاج دوائي، وبالتالي سيكون تغيير ذلك له عواقب ناهيك عن عامل اللغة له أثار غير جيدة وهذا لا يعني أنه لا توجد تعقيدات كل عملية كبيرة لها تعقيدات، ولكن كل خطوة محسوبة".

وأضاف الجراح الألماني: "في حالة المريض حسني مبارك لم أعلق بأي شكل سياسي بشأنه فأنا في النهاية جراح ولست سياسيًا، ولا استطيع التعليق بشكل سياسي ووسائل الإعلام في ألمانيا احترمت ذلك".

ورفض الخبير الألماني الإفصاح عن طبيعة الورم الذي أصاب مبارك، مضيفًا: "لا استطيع إعطاءك التفاصيل، ولكن كان في حالة سيئة".

وأضاف: "لا نجري العملية ونترك المريض نقوم بدورنا في علاج الحالة ككل ونقدم الدعم النفسي للحالة، نحن نقوم بمعرفة الظروف التي يعيشها المريض ونشاطه اليومي وفي حالة الرئيس الراحل كان الوضع مختلف فهو كان شخصية مهمة ونافذة ومشغولة أغلب الوقت وشرحنا كافة الأبعاد لأسرته بشكل شامل لإشراك الأقارب في خطة علاج الحالة ودعم قريبهم من أجل تحقيق نجاح العلاج".

وعن سبب تفضيل مبارك إجراء العملية الجراحية في ألمانيا بدلًا من مصر، قال بوشلر: "أود أن أقول لك أنا أجري عمليات جراحية كثيرة في مصر وناجحة للغاية والنظام الصحي في المستشفيات التي أجرى بها العمليات منظم جدًا، مؤكدًا ثقته في النظام الصحي المصري، لكن مازلت أفضل العمل في المستشفى التي أعمل فيه في ألمانيا لأنني هناك أحكم السيطرة بشكل أكبر على كل التفاصيل الفنية".

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