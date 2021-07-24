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مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدًا ولمدة 3 أيام

09:13 م السبت 24 يوليه 2021
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدًا ولمدة 3 أيام

مجلس النواب


القاهرة (أ ش أ):

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، غدًا الأحد ولمدة 3 أيام، لمناقشة وأخذ الرأي النهائي لعدد من مشروعات القوانين.

وسيأخذ المجلس خلال جلسة الغد، الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والري، كما سيناقش تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وخلال جلسة يوم الاثنين، سيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 60 اقتراحًا برغبة، تم تقديمها من قبل عدد من النواب بشأن مشكلات في دوائرهم.. فيما سيناقش المجلس يوم الثلاثاء المقبل، ما يستجد على جدول أعماله.

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