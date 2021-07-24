رطوبة وارتفاع أمواج البحر المتوسط.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

مصراوي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ليوم الأحد؛ إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وفي بيان صادر عن الهيئة قالت إنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الأحد:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 25

بلطيم 32 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 25

السويس 34 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 32 19

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 25

المنيا 35 25

أسيوط 36 25

سوهاج 37 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 28

إدفو 40 29

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28